Обсуждение бюджета переросло в драку в парламенте Турции

Турецкие парламентарии устроили драку в ходе сегодняшнего заседания. В ней участвовали члены правящей партии и представители оппозиции.

Депутаты парламента Турции подрались перед началом заседания, посвященного обсуждению госбюджета на 2026 год. Об этом пишут 22 декабря местные средства массовой информации.

По данным Hurriyet, сначала между депутатом от правящей Партии справедливости и развития Мустафой Варанком и зампредом оппозиционной Народно-республиканской партии Мустафой Эмиром произошла словесная перепалка, которая затем переросла в драку с участием других парламентариев.

В ходе заседания был принят закон о бюджете на следующий год. За документ проголосовали 320 депутатов, против – 249.

