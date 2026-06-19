Более 200 подозреваемых в терроризме задержали в Турции перед саммитом НАТО

Масштабная антитеррористическая операция была проведена в Турции в преддверии саммита НАТО, который стартует в Анкаре 7 июля.

Более двух сотен возможных террористов были задержаны в Турции в рамках подготовки к проведению саммита Североатлантического альянса, об этом пишут турецкие СМИ.

По данным властей, правоохранителями были получены ордера на арест 241 человека, которые могли быть причастны к террористическим организацияи. Задержаны на данный момент 209 человек.

Уточняется, что задержаны были в том числе 30 возможных членов запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ и других запрещенных в Турции организаций.

Пока не задержанных подозреваемых продолжают разыскивать.

Кроме того, с 28 июня по 10 июля в Анкаре нельзя будет проводить собрания и демонстрации, организовывать пресс-конференции, собирать митинги. Под запретом также установка стендов и палаток, раздача листовок и баннеров. Еще одно ограничение будет связано с запуском беспилотников.

Напомним, что саммит НАТО пройдет в Анкаре 7-8 июля.