Эльбрус готовится к экспансии альпинистов

В летний сезон покорить Эльбрус пытаются до 25 тысяч человек, зачастую забывая о том, что это требует довольно серьезных знаний и отличной физической подготовки. Лучше все же выбирать более простые и доступные маршруты.

С наступлением летнего сезона все больше туристов стремятся попробовать себя в роли альпинистов, избрав для себя в качестве объекта для покорения высочайшую вершину России – гору Эльбрус на границе Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. Многие из них забывают о том, что, несмотря на кажущуюся доступность, горы остаются опасными даже для подготовленных покорителей, сообщил руководитель комитета классического альпинизма Федерации альпинизма России Александр Яковенко.

"Обязательное требование, которое мы предъявляем для всех, - это, в первую очередь, физическая подготовка. Дальше идет техническая подготовка. Уровень подготовки должен соответствовать тому маршруту, на который ты идешь"

- Александр Яковенко

Еще один серьезный фактор, напрямую влияющий на начинающих альпинистов – погодные условия. Несмотря на то, что у подножия горы вовсю бушует лето, в Приэльбрусье уже начался туристический сезон, погодные условия в горах остаются сложными - очень много снега везде и все еще холодно, - отметил Яковенко, передает портал "Это Кавказ".

Что касается подготовки к восхождению, то этим занимаются многочисленные альпинистские лагеря, федерации и горные клубы, инструкторы которых могут помочь желающим совершить восхождение получить необходимые навыки и знания, отметил глава комитета классического альпинизма Федерации альпинизма России.

Несмотря на то, что попытки восхождения на Эльбрус за сезон совершают от 20 до 25 тыс человек, до вершины доходят все же единицы - это большая, огромная масса людей, физическая и профессиональная подготовка которых зачастую оставляет желать лучшего, посетовал Александр Яковенко.