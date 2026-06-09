Эльбрус открыл пять экотроп для туристов

Летний сезон экологических троп начался на Эльбрусе в Кабардино-Балкарии, следует из сообщения всесезонного горного курорта в телеграм-канале.
"Сезон экотроп открыт! <…> В национальном парке "Приэльбрусье" открылись тропы "Азау - Чегет", "Чегет - Поляна нарзанов","Поляна нарзанов - Тегенекли", "К ущелью Гарабаши", "Восхождение на Эльбрус" для альпинистов"
– Эльбрус
Четыре из пяти открывшихся маршрутов подходят для всех категорий туристов, специальная подготовка нужна тем, кто собирается покорить вершину. Остальные пешие тропы подойдут даже для детей и позволят увидеть красивейшие пейзажи Приэльбрусья.
"Увидеть сверкающий водопад Азау, попробовать природный нарзан, прогуляться по смешанному лесу вдоль реки Баксан, полюбоваться базальтовыми "карандашами" — все это уже доступно для гостей"
– Эльбрус