Вестник Кавказа

Эльбрус открыл пять экотроп для туристов

Эльбрус
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На горном курорте Эльбрус в рамках летнего сезона открылись для туристов пешие маршруты. Запущено уже пять экотроп.

Летний сезон экологических троп начался на Эльбрусе в Кабардино-Балкарии, следует из сообщения всесезонного горного курорта в телеграм-канале.

"Сезон экотроп открыт! <…> В национальном парке "Приэльбрусье" открылись тропы "Азау - Чегет", "Чегет - Поляна нарзанов","Поляна нарзанов - Тегенекли", "К ущелью Гарабаши", "Восхождение на Эльбрус" для альпинистов"

– Эльбрус

Четыре из пяти открывшихся маршрутов подходят для всех категорий туристов, специальная подготовка нужна тем, кто собирается покорить вершину. Остальные пешие тропы подойдут даже для детей и позволят увидеть красивейшие пейзажи Приэльбрусья. 

"Увидеть сверкающий водопад Азау, попробовать природный нарзан, прогуляться по смешанному лесу вдоль реки Баксан, полюбоваться базальтовыми "карандашами" — все это уже доступно для гостей"

– Эльбрус

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