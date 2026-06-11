Вестник Кавказа

Часть трассы Мцхета-Степанцминда-Ларс закрыли для фур

Военно-грузинская дорога
© Фото: Александр Кузнецов/ “Вестник Кавказа“
Отрезок ведущей к границе с Россией дороги Мцхета-Степанцминда-Ларс закрыт сегодня для большегрузных автомобилей. Предполагается, что движение откроется вечером.

Фуры не смогут двигаться по отрезку трассы Мцхета-Степанцминда-Ларс в сторону границы с Россией сегодня днем, подробности о перекрытии рассказали в департаменте автодорог Грузии.

По данным ведомства, закрыт для передвижения большегрузных машин отрезок с 93-го по 102-й километр этой дороги международного значения. Открыть его планируется в 18.00 по местному времени (17.00 мск).

Перекрытие движения связано с ремонтными работами.

Стоит отметить, что ремонт на поврежденном участке на трассе Мцхета-Степанцминда-Ларс начался в этом месяце. Трасса была повреждена из-за аномально холодной зимы.

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