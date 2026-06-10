Дорогу к Ларсу отремонтируют в Грузии

Участок Военно-Грузинской дороги, отремонтируют в Грузии. Трасса, ведущая к грузино-российской границе, нуждается в ремонте после суровой зимы.

В Грузии приступили к ремонту поврежденного участка на горной трассе Мцхета-Степанцминда-Ларс, ведущей к границе с Россией, сообщает Департамент автодорог Грузии.

В департаменте уточнили, что на одном из отрезков трассы дорожное покрытие пострадало в результате суровой зимы. Отмечается, что дорога амортизирована на разных участках, что создает небезопасные условия для передвижения.

Также сообщается, что проводятся тендеры на полномасштабные восстановительные работы на участках Гудаури-Коби и Степанцминда.

Мцхета-Степанцминда-Ларс в Грузии – дорога международного значения, часть Военно-Грузинской дороги, которая остается единственным сухопутным маршрутом, между Россией и Грузией, а также Арменией.