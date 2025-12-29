Вестник Кавказа

В Грузии все автомагистрали останутся бесплатными

Тбилиси
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
В Грузии опровергли планы по введению платных дорог в стране. Ранее в сети появилась информация о том, что трассу Рикоти планируется сделать платной.

Платных дорог в Грузии не будет, следует из заявления департамента автодорог страны.

В департаменте отметили, что решений о переводе трассы через Рикотский перевал или других автодорог Грузии на платный режим не принималось. Все дороги в Грузии, как внутренние, так и международные, бесплатны, и такими останутся. Изменение действующего режима не рассматривается.

Ранее в сети появилась информация о том, что трассу Рикоти якобы планируется сделать платной после реконструкции.

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