В Грузии все автомагистрали останутся бесплатными

В Грузии опровергли планы по введению платных дорог в стране. Ранее в сети появилась информация о том, что трассу Рикоти планируется сделать платной.

Платных дорог в Грузии не будет, следует из заявления департамента автодорог страны.

В департаменте отметили, что решений о переводе трассы через Рикотский перевал или других автодорог Грузии на платный режим не принималось. Все дороги в Грузии, как внутренние, так и международные, бесплатны, и такими останутся. Изменение действующего режима не рассматривается.

Ранее в сети появилась информация о том, что трассу Рикоти якобы планируется сделать платной после реконструкции.