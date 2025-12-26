Автомагистраль Рикоти достроили в Грузии

Автомобильная трасса через Рикотский перевал откроется завтра в Грузии – строительные работы уже завершены, рассказали в Мининфраструктуры Грузии.
Движение машин по ней стартует завтра в полдень по местному времени (11.00 мск).
Протяженность новой автомагистрали составляет 52 км, ширина – четыре полосы.
На новой трассе созданы 51 тоннель и 97 мостов. Самый большой тоннель имеет длину 1,8 тыс м, длина самого протяженного моста – 1362 м.
Премьер-министр Ираклий Кобахидзе назвал открытие магистрали историческим событием и проектом века.
"Новый участок скоростной автомагистрали в гораздо более короткие сроки соединит регионы, людей и экономические центры. Естественно, все это придаст новый импульс развитию нашей страны"
– Ираклий Кобахидзе
Напомним, что дорога через Рикотский перевал входит в состав автомагистрали Восток-Запад, или Европейской транзитной дороги Е-60. Она также связывает Западную и Восточную Грузию.