Автомагистраль Рикоти достроили в Грузии

© Фото: Мининфраструктуры Грузии
Масштабный проект завершен в Грузии: специалисты завершили строительство главной дороги на Рикотском перевале. Движение по ней начнется уже завтра.

Автомобильная трасса через Рикотский перевал откроется завтра в Грузии – строительные работы уже завершены, рассказали в Мининфраструктуры Грузии.

Движение машин по ней стартует завтра в полдень по местному времени (11.00 мск).

Протяженность новой автомагистрали составляет 52 км, ширина – четыре полосы.

На новой трассе созданы 51 тоннель и 97 мостов. Самый большой тоннель имеет длину 1,8 тыс м, длина самого протяженного моста – 1362 м.

Премьер-министр Ираклий Кобахидзе назвал открытие магистрали историческим событием и проектом века.

"Новый участок скоростной автомагистрали в гораздо более короткие сроки соединит регионы, людей и экономические центры. Естественно, все это придаст новый импульс развитию нашей страны"

– Ираклий Кобахидзе

Напомним, что дорога через Рикотский перевал входит в состав автомагистрали Восток-Запад, или Европейской транзитной дороги Е-60. Она также связывает Западную и Восточную Грузию.

