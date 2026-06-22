В Дагестане без транспортного сообщения остались девять сел

Девять горных сел Дагестана остались без транспортного сообщения из-за размыва автомобильных дорог на фоне сильных ливней и критического подъема уровня воды в реках.

В Республике Дагестан из-за размыва автодорог прервано транспортное сообщение с девятью населенными пунктами в Чародинском и Тляратинском районах. Об этом сообщает государственное казенное учреждение "Дагестанавтодор".

На 27 км автодороги "Цуриб - Арчиб" движение закрыто из-за резкого подъема воды в реке Рисор. Проезд заблокирован к восьми населенным пунктам — Шалиб, Алчуниб, Арчиб, Кесериб, Хилих, Хитаб, Калиб и Кубатль.

В Тляратинском районе из-за разлива реки Джурмут перекрыт 43 км трассы "Тлярата - Камилух". Без дорожного сообщения остается один населенный пункт — село Камилух.

Открыть движение на данных участках по временной схеме планируется к 20:00 24 июня. В ведомстве предупредили, что в горной местности сохраняется угроза схода оползней и камнепадов из-за дождей.

Накануне движение транспорта уже перекрывали на 43 км республиканской автодороги "Буйнакск - Гимры - Чирката" из-за сошедшего камнепада.