В Дагестане без транспортного сообщения остались девять сел

В Республике Дагестан из-за размыва автодорог прервано транспортное сообщение с девятью населенными пунктами в Чародинском и Тляратинском районах. Об этом сообщает государственное казенное учреждение "Дагестанавтодор".
На 27 км автодороги "Цуриб - Арчиб" движение закрыто из-за резкого подъема воды в реке Рисор. Проезд заблокирован к восьми населенным пунктам — Шалиб, Алчуниб, Арчиб, Кесериб, Хилих, Хитаб, Калиб и Кубатль.
В Тляратинском районе из-за разлива реки Джурмут перекрыт 43 км трассы "Тлярата - Камилух". Без дорожного сообщения остается один населенный пункт — село Камилух.
Открыть движение на данных участках по временной схеме планируется к 20:00 24 июня. В ведомстве предупредили, что в горной местности сохраняется угроза схода оползней и камнепадов из-за дождей.
Накануне движение транспорта уже перекрывали на 43 км республиканской автодороги "Буйнакск - Гимры - Чирката" из-за сошедшего камнепада.