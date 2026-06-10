Дожди отрезали от цивилизации два дагестанских села

Большая вода, поднявшаяся в реке Хварши в Цумадинском районе Дагестана и размывшая дорогу, оставила без транспортного сообщения села Хварши и Хонох – сейчас там организуют движение по временной схеме.

Жители двух населенных пунктов Цумадинского района Дагестана остались без транспортного сообщения с "большой землей" из-за резкого роста уровня воды в реке и размыва дороги, сообщает государственное казенное учреждение "Дагестанавтодор".

"Движение автотранспорта временно закрыто в связи с подъемом уровня воды в реке Хварши и размывом полки земполотна дороги. Транспортное сообщение прервано с двумя населенными пунктами – селами Хварши и Хонох"

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К счастью, в регионе есть возможность организовать движение транспорта по временной схеме, но это тоже займет определенное время – планируется, что оно откроется сегодня в 20:00 мск, добавили в "Дагестанавтодоре", передает "Интерфакс".

Также представители дорожных служб республики предупредили жителей и гостей о том, что в горной и высокогорной местности республики из-за сильных осадков сохраняется угроза схода оползней и камнепадов, говорится в сообщении.