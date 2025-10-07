Минтранс возобновил перевозки по единому билету в Приэльбрусье и Домбай

На курорты Северного Кавказа возобновились перевозки по единому билету, позволяющему пассажирам объединить несколько видов транспорта в один сквозной маршрут.

Единая транспортная дирекция возобновила комбинированные перевозки к туристическим центрам Приэльбрусья и Домбая. Об этом сообщается на сайте Министерства транспорта РФ.

С 23 июня по 27 августа пассажиры могут воспользоваться схемой поездки, объединяющей самолеты, поезда и автобусы. Единый билет позволяет заранее спланировать весь путь, оплатить проезд одним заказом и сократить время на ожидание стыковок.

Пересадка на автобусы организована на железнодорожном вокзале и в аэропорту Минеральных Вод. Данный формат создает удобные логистические цепочки для направлений, где отсутствует прямое авиационное или железнодорожное сообщение.

Оформить билеты можно в кассах или онлайн. Рейсы от станции Минеральных Вод выполняются по вторникам и четвергам. Автобусы курсируют до населенных пунктов Эльбрусского района Кабардино-Балкарии и обратно, а также в Карачаево-Черкесию — до Черкесска, Карачаевска, Теберды и поселка Домбай.