Инспекций МАГАТЭ на поврежденных объектах не будет – Багаи

Официальный представитель МИД Ирана заявил о том, что Тегеран не планирует проводить инспекций МАГАТЭ на поврежденных ядерных объектах.

Проведение инспекций МАГАТЭ на поврежденных ядерных объектах Ирана не запланировано, такое заявление сделал официальный представитель МИД ИРИ Эсмаил Багаи.

Об этом он заявил на брифинге, который транслировался на иранском телевидении.

Также Багаи отметил, что иранская сторона не встречалась с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси в ходе переговоров в Швейцарии.

"На оба вопроса ответ – нет. У нас не было встречи с гендиректором МАГАТЭ (Рафаэлем Гросси в Швейцарии - ред.), у нас также нет планов касательно инспекций МАГАТЭ поврежденных ядерных объектов"

– Эсмаил Багаи

Тем не менее, официальный представитель МИД Исламской Республики подчеркнул, что у МАГАТЭ по-прежнему есть доступ к АЭС "Бушер".

МАГАТЭ будет иметь доступ к иранским ядерным объектам, подвергшимся бомбардировкам, в зависимости от результатов переговоров с США, заключил Багаи.

Напомним, ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что инспекторы МАГАТЭ могут прибыть в Иран уже на этой неделе.