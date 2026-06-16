Иран пригласил инспекторов МАГАТЭ посетить ядерные объекты – Вэнс

Иранское руководство готово пустить инспекторов МАГАТЭ на свои ядерные объекты, сообщил Джей Ди Вэнс. По словам вице-президента США, именно этого добивался Вашингтон.
Власти Ирана дали свое согласие на посещение инспекторами МАГАТЭ ядерных объектов, расположенных на территории страны. Об этом сообщил вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс, выступая 22 июня на пресс-конференции.
"Иранцы согласились вновь пригласить инспекторов МАГАТЭ в свою страну"
– Джей Ди Вэнс
Он отметил, что это знаменует собой "первый шаг к окончательной денуклеаризации или прекращению ядерной программы в Исламской Республике".
"Это именно то, чего мы хотели, именно то, о чем мы просили (Иран – прим. ред)"
– американский вице-президент
Он также заявил, что инспекторы МАГАТЭ должны прибыть в Иран в течение этой недели. При этом Вэнс допустил, что часть из них сделает это уже сегодня.