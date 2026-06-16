Вестник Кавказа

Иран пригласил инспекторов МАГАТЭ посетить ядерные объекты – Вэнс

Знак радиации
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Иранское руководство готово пустить инспекторов МАГАТЭ на свои ядерные объекты, сообщил Джей Ди Вэнс. По словам вице-президента США, именно этого добивался Вашингтон.

Власти Ирана дали свое согласие на посещение инспекторами МАГАТЭ ядерных объектов, расположенных на территории страны. Об этом сообщил вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс, выступая 22 июня на пресс-конференции.

"Иранцы согласились вновь пригласить инспекторов МАГАТЭ в свою страну"

– Джей Ди Вэнс

Он отметил, что это знаменует собой "первый шаг к окончательной денуклеаризации или прекращению ядерной программы в Исламской Республике".

"Это именно то, чего мы хотели, именно то, о чем мы просили (Иран – прим. ред)"

– американский вице-президент

Он также заявил, что инспекторы МАГАТЭ должны прибыть в Иран в течение этой недели. При этом Вэнс допустил, что часть из них сделает это уже сегодня.

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