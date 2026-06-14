МАГАТЭ и США помогут Ирану уничтожить обогащенный уран – Вэнс

Американский вице-президент заявил о том, что Соединенные Штаты совместно с МАГАТЭ готовы помочь иранскому руководству уничтожить запасы обогащенного урана.

Вашингтон и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) помогут уничтожить Тегерану запасы обогащенного урана, такое заявление сделал в интервью телеканалу NBC вице-президент Джей Ди Вэнс.

Он подчеркнул, что это является одним из условий, отраженных в меморандуме о взаимопонимании.

"Одна из ключевых частей соглашения заключается в том, что (Международное агентство по атомной энергии - ред.) и Соединенные Штаты помогут Ирану уничтожить запасы высокообогащенного материала"

– Джей Ди Вэнс

Также, в рамках соглашения ядерным инспекторам будет разрешено вернуться в Иран.

Напомним, накануне стало известно о том, что Иран и США достигли договоренностей в рамках меморандума о прекращении боевых действий.

Ожидается, что документ будет подписан в Швейцарии 19 июня.