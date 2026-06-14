Проход через Ормуз будет бесплатным в течение 60 дней – Вэнс

Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что проход через Ормузский пролив будет бесплатным на период ирано-американских переговоров – в течение следующих 60-и дней.

Суда будут бесплатно проходить через Ормузский пролив в период переговоров Соединенных Штатов и Ирана, такое заявление сделал вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу NBC News.

Он пояснил, что после подписания меморандума о взаимопонимании Ормуз будет бесплатным 60 дней.

"В сделке говорится, что на протяжении 60 дней, пока мы будем согласовывать итоговую договоренность, доступ в Ормузский пролив и (выход - ред.) из него будут бесплатными"

– Джей Ди Вэнс

Также, по словам американского вице-президента, Вашингтон рассчитывает на то, что проход через пролив будет оставаться бесплатным и после подписания итогового документа.

"Повторюсь, мы четко дали им (руководству Ирана - ред.) понять, что не потерпим системы, предполагающей плату за проход судов через Ормузский пролив"

— Джей Ди Вэнс

При этом, он подчеркнул, что с Ираном предстоит решить и ряд важных вопросов.

В частности, будет ли существовать плата за обслуживание в том случае, если какое-либо судно сломается, рассказал Вэнс.