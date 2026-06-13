Трамп: США и Иран заключили соглашение о прекращении боевых действий

Американский президент заявил, что между Соединенными Штатами и Ираном был подписан меморандум. Ормузский пролив будет полностью открыт 19 июня.

Соединенные Штаты и Иран подписали меморандум о завершении боевых действий, такое заявление сделал президент США Дональд Трамп.

Об этом он сообщил журналистам по итогам двусторонней встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном на полях саммита G7 в городе Эвиан-ле-Бен.

"Очень рад сказать, что все сделки подписаны. И (Ормузский - ред.) пролив уже частично открыт. Суда, по сути, начинают сейчас выходить"

– Дональд Трамп

Он сообщил, что полностью Ормузский пролив будет открыт для судоходства с 19 июня. Это произойдет после того, как Пакистан подтвердит, что сделка заключена в Швейцарии.

Уточняется, что соглашение было заключено в электронном формате.

По словам самого американского лидера, при подписании документа он вряд ли будет присутствовать.

Тем не менее, в церемонии примет участие вице-президент США Джей Ди Вэнс.

"К тому времени меня, скорее всего, уже не будет. Но Вэнс уже готовится к этому"

– Дональд Трамп

Как подчеркнул президент США, после открытия Ормуза плата за проезд по его территории взиматься не будет.

Он отметил, что "было бы неплохо, если бы здесь стояли один-два корабля из нескольких стран" для обеспечения этого правила.