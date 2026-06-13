Танкеры с нефтью возобновили движение по Ормузскому проливу – Трамп

Груженные нефтью танкеры, по словам президента США Дональда Трампа, снова начали двигаться в Ормузском проливе, а именно на выход из него.

Президент США Дональд Трамп сообщил о возобновлении движения танкеров с нефтью через Ормузский пролив. Соответствующее сообщение он опубликовал на своей странице в социальной сети.

"Суда начинают движение, многие из них загружены нефтью, выходя из Ормузского пролива"

– Дональд Трамп

Глава американского государства уточнил, что суда используют южный морской маршрут. Президент США оценил его как абсолютно безопасный и надежный.

В то же время, Трамп указал на существование иных маршрутов для судоходства.

Напомним, ранее премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф рассказал, что Вашингтон и Тегеран пришли к компромиссу по мирному соглашению, стороны намерены подписать его 19 июня в Швейцарии. Он добавил, что США и Иран также дали взаимное обещание не , а стороны уже договорились о немедленном прекращении военных операций.