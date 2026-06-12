Нетаньяху заявил Трампу об отказе Израиля вывести войска из Ливана

По сообщениям СМИ, Биньямин Нетаньяху сообщил об отказе Израиля выводить войска из Ливана и соблюдать условия готовящегося договора США и Ирана о полном прекращении огня.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил президенту США Дональду Трампу, что израильские войска не покинут Ливан и не выполнят ливанскую оговорку в договоре Вашингтона и Тегерана. Об этом передает портал Ynet со ссылкой на израильские источники.

По информации издания, ЦАХАЛ останется на занимаемых в настоящее время позициях в Ливане. Армия обороны Израиля продолжит действовать против угрозы со стороны шиитского движения "Хезболлах".

Ранее представители США, Ирана и выступающего посредником Пакистана подтвердили достижение соглашения. Документ планируется подписать в Женеве 19 июня.

Заместитель главы МИД Ирана Казем Гарибабади заявил, что в ходе 60-дневного перемирия стороны обсудят иранскую ядерную программу.

Отметим, что с 15 июня прекращается американская морская блокада Ирана и объявляется немедленное и постоянное завершение боевых действий на всех фронтах, включая Ливан.