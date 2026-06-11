Израиль остановит войну в Ливане после сделки США с Ираном

Руководство Израиля рассматривает возможность остановить наземное наступление войск на юге Ливана в связи с ожидаемым заключением мирного соглашения между США и Ираном.

Израиль готовится прекратить наземную военную операцию в Ливане на фоне подготовки мирного договора между Вашингтоном и Тегераном. Об этом сообщила израильская государственная телерадиокомпания Kan.

Хотя ЦАХАЛ может свернуть наступление, вывод войск из приграничной зоны безопасности пока не планируется. Военные намерены сократить интенсивность ударов вглубь Ливана, чтобы не навредить предстоящей сделке между Ираном и США.

"В рамках соглашения, заключаемого между Соединенными Штатами и Ираном, ЦАХАЛ готовится к возможности того, что политическое руководство отдаст приказ остановить наземное наступление войск на юге Ливана. Фактически, это могут быть последние дни, когда у ЦАХАЛ есть возможность применять силу с целью захвата новых территорий в Ливане"

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Вопрос вывода подразделений будет обсуждаться с ливанской стороной на прямых переговорах, которые состоятся через полторы недели в Вашингтоне.

Отметим, премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф ранее заявил, что соглашение между США и Ираном будет доработано в ближайшие сутки. Исламабад готовится к электронному подписанию мирного договора, которое должно произойти сразу после выработки окончательного текста.