В Израиле назвали сделку США и Ирана угрозой своим интересам

По сообщениям СМИ, руководство Израиля считает готовящуюся сделку между США и Ираном прямой угрозой безопасности страны из-за потери влияния на ход переговоров.

Власти Израиля сочли готовящееся соглашение между США и Ираном угрозой интересам страны. Об этом сообщил портал Ynet со ссылкой на источники в правительстве.

"Это - плохое соглашение, которое наносит ущерб нашим интересам. Никто им не доволен. Мы понимаем, что оно нам не подходит. Тревожно то, что Израиль не может оказывать никакого влияния, его голос не услышан"

- Ynet

По данным портала, Израиль не может никак повлиять на переговоры США и Ирана. Израильская сторона лишена возможности изменить невыгодные для себя условия сделки.

Также в издании отмечается, что президент США Дональд Трамп хочет любой ценой заключить сделку с Ираном для предотвращения войны. При этом США готовы пойти на компромиссы, которые угрожают израильской безопасности.

Кроме того, в Израиле опасаются будущего давления со стороны США. Американская сторона может потребовать от израильской армии отказаться от активных действий против ливанского движения "Хезболлах" ради сохранения соглашения с Ираном.

Ранее Дональд Трамп заявил, что соглашение будет подписано 14 июня. Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи опроверг подписание документа в этот день, но допустил заключение сделки в ближайшее время. При этом портал Axios утверждает, что подписание меморандума между США и Ираном пройдет 14 июня в онлайн-формате.