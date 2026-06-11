Соглашение между Ираном и США ослабит позиции Нетаньяху – СМИ

Axios: подписание договора между Ираном и США может стать проблемой для Биньямина Нетаньяху, так как израильские планы окажутся нереализованными. Это даст оппозиции инструмент для давления на премьера.

Сделка между Ираном и США станет ударом по политическим амбициям премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, передает Axios со ссылкой на израильские источники.

"Биньямин Нетаньяху, вероятно, понимал, что сделка вот-вот состоится и что он не может этому помешать"

– Axios

По информации Axios, заключение сделки может стать козырем для израильской оппозиции, которая будет обвинять Нетаньяху в отсутствии самостоятельности по иранскому вопросу и соглашетельстве с Вашингтоном. Заключение сделки, которая фактически будет означать провал израильских планов, станет ударом по внутриполитическим позициям Нетаньяху.

Как отмечает Axios, Тель-Авив публично не критикует проект Трампа по Ирану, однако в частном порядке израильские чиновники выражают обеспокоенность, так как договор ограничит активность Израиля в Ливане.