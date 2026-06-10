Вестник Кавказа

Израиль ударил по целям в секторе Газа

Израиль ударил по целям в секторе Газа
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Израильская армия нанесла удары по центральной части сектора Газа, целями стали три военных склада палестинского движения ХАМАС.

Израиль ударил по объектам движения ХАМАС в центре сектора Газа, об этом сообщает пресс-служба израильской армии.

Сообщается, что силы ЦАХАЛ выполнили точечный удар по трем объектам, которые, согласно данным Израиля, использовались отрядами ХАМАС в качестве складов оружия.

В израильской армии уточнили, что радикалы хранили на уничтоженных складах минометные снаряды, взрывные устройства, противотанковые гранатометы, огнестрельное оружие и другое вооружение.

Уничтожив склады Израиль "устранил угрозу" силам ЦАХАЛ, действующим в секторе Газа, и населению Израиля, говорится в сообщении армейской пресс-службы.

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