Израиль ударил по целям в секторе Газа

Израильская армия нанесла удары по центральной части сектора Газа, целями стали три военных склада палестинского движения ХАМАС.
Израиль ударил по объектам движения ХАМАС в центре сектора Газа, об этом сообщает пресс-служба израильской армии.
Сообщается, что силы ЦАХАЛ выполнили точечный удар по трем объектам, которые, согласно данным Израиля, использовались отрядами ХАМАС в качестве складов оружия.
В израильской армии уточнили, что радикалы хранили на уничтоженных складах минометные снаряды, взрывные устройства, противотанковые гранатометы, огнестрельное оружие и другое вооружение.
Уничтожив склады Израиль "устранил угрозу" силам ЦАХАЛ, действующим в секторе Газа, и населению Израиля, говорится в сообщении армейской пресс-службы.