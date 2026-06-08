Израиль ликвидировал главного финансиста ХАМАС и его заместителя

ЦАХАЛ провели операцию по ликвидации главы финансовой структуры ХАМАС и его заместителя. Члены движения занимались финансовыми операциями на десятки миллионов долларов.

Военные Израиля при содействии спецслужб (ШАБАК) провели операцию по ликвидации высокопоставленного члена ХАМАС, который отвечал за финансовое обеспечение организации. Также был убит его заместитель, заявили в ЦАХАЛ.

"Позавчера (в воскресенье) ЦАХАЛ и ШАБАК нанесли удар на севере сектора Газа, в результате которого был ликвидирован Хадер Джамати и его заместитель Мухаммад Харазин. Они являлись ключевыми финансовыми посредниками организации ХАМАС в секторе Газа"

– ЦАХАЛ

Как отметили в пресс-службе, Джамати и Харазин отвечали за функционирование каналов денежных переводов на десятки миллионов долларов, которые шли на оплату услуг боевиков движения.

Ранее в ЦАХАЛ сообщили о ликвидации лидера военного крыла ХАМАС Муханада Усмана Ясина Фарваны.