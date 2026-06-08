Израиль ликвидировал главного финансиста ХАМАС и его заместителя

Военные Израиля при содействии спецслужб (ШАБАК) провели операцию по ликвидации высокопоставленного члена ХАМАС, который отвечал за финансовое обеспечение организации. Также был убит его заместитель, заявили в ЦАХАЛ.
"Позавчера (в воскресенье) ЦАХАЛ и ШАБАК нанесли удар на севере сектора Газа, в результате которого был ликвидирован Хадер Джамати и его заместитель Мухаммад Харазин. Они являлись ключевыми финансовыми посредниками организации ХАМАС в секторе Газа"
– ЦАХАЛ
Как отметили в пресс-службе, Джамати и Харазин отвечали за функционирование каналов денежных переводов на десятки миллионов долларов, которые шли на оплату услуг боевиков движения.
Ранее в ЦАХАЛ сообщили о ликвидации лидера военного крыла ХАМАС Муханада Усмана Ясина Фарваны.