Мэрия Еревана переселит людей из аварийных домов в районе Ачапняк

На месте аварийных зданий в ереванском районе Ачапняк будут построены новые многоквартирные дома, куда переселят жителей – такое решение принял сегодня Совет старейшин армянской столицы.

После долгих разбирательств власти Еревана приняли решение снести аварийные здания четвертой категории на улице Арзуманяна в административном районе Ачапняк и построить вместо них новые многоквартирные дома – такое решение на своем сегодняшнем заседании принял Совет старейшин армянской столицы.

При этом жителей аварийных домов на время переселят в арендное жилье, причем городские власти компенсируют им траты на аренду жилплощади, сообщил мэр Еревана Тигран Авинян, передает NEWS.am.

"После всех возможных судебных разбирательств и проволочек мы, наконец, приблизились к процессу сноса этих зданий. В новых домах, которые будут построены, жители получат новые квартиры"

- Тигран Авинян

С самими жителями уже достигнута предварительная договоренность. При этом в ходе встречи с ними городские власти ожидали, что проблема будет решена очень быстро, однако нашлись люди, которые пытались заработать на их проблемах дополнительные деньги, посетовал градоначальник.