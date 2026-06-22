Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу посетит Баку

Сегодня стало известно, что спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу Магдалена Гроно совершит визит в Азербайджан. Никаких деталей относительно ее поездки пока не сообщается.

Магдалена Гроно – спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу – в ближайшее время намерена посетить Азербайджан, сообщают азербайджанские СМИ со ссылкой на дипломатический источник.

"Завтра она прибудет в Баку"

– источник в дипломатических кругах

Никаких деталей будущего визита он не озвучил, передает Report.

В офисе Магдалены Гроно заявили, что дипломат будет в Баку 25-26 июня. В программу визита войдут встречи с официальными лицами Азербайджана.

В предыдущий раз Гроно была в Азербайджане в январе.