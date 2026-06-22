Рейсы в Израиль будут выполняться Red Wings и зимой

Рейсы Москва - Тель-Авив сохранятся в расписании Red Wings в зимнем расписании. Перевозчик будет выполнять по одному рейсу в день в начале сезона. Билеты уже в продаже.

Российская авиакомпания Red Wings включила в зимнее расписание рейсы между Москвой и Тель-Авивом.

"Авиакомпания Red Wings открыла продажи билетов на регулярные рейсы зимнего расписания 2026-2027 гг. из Москвы в Тель-Авив. Полеты будут выполняться по новому расписанию из международного аэропорта "Жуковский" с 25 октября"

– авиакомпания

Полеты будут осуществляться на самолетах Ту-204/214, в начале сезона рейсы будут ежедневными. Вылет из Москвы в 17:40, вылет из Тель-Авива – в 23:55. Полетное время – 5 часов 55 минут.

"Открытие продаж на зимний сезон позволит пассажирам заранее спланировать деловые и туристические поездки"

– авиакомпания

Отметим, этой весной вводились временные ограничения на полеты российских перевозчиков в Израиль на фоне конфликта, стартовавшего 28 февраля.