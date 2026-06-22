Вестник Кавказа

Свыше 400 т удобрений отправлено в Армению из РФ через Азербайджан

Свыше 400 т удобрений отправлено в Армению из РФ через Азербайджан
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня очередная партия российских удобрений была отправлена транзитом через Азербайджан в Армению. Поставка включает шесть вагонов.

В Армению из Азербайджана транзитом отправлена сегодня партия российских удобрений.

Поставка осуществляется по железной дороге. Груз в составе шести вагонов и общим весом 408 т отправлен со станции Баладжары ЗАО "Азербайджанские железные дороги" в направлении станции Бёюк-Кясик, затем он через Грузию поступит в Армению.

С начала поставок через Азербайджан Россия поставила в Армению свыше 33 тыс т зерна, более 7 тыс т удобрений, 414 т антрацита, 133 т алюминия и 68 т гречихи.

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