США разблокируют $12 млрд иранских активов – ЦБ ИРИ

ЦБ Ирана: США разморозят $12 млрд иранских активов. Средства будут потрачены на лекарства и базовые товары.

Вашингтон разблокирует $12 млрд замороженных иранских активов в рамках первого этапа урегулирования. Тегеран направит средства на базовые потребности, сообщил глава Центробанка ИРИ Абдольнасер Хеммати.

"В соответствии с меморандумом было условлено, что эти средства будут освобождаться постепенно в ходе переговоров - 12 миллиардов на первом этапе, остальная часть суммы на последующих"

– Абдольнасер Хеммати

По словам Хеммати, средства будут направлены на лекарства и базовые товары. В ЦБ Ирана отметили, что это высвободит бюджетные ресурсы для покрытия других нужд.

Напомним, что стороны подписали меморандум, который станет отправной точкой для урегулирования конфликта на Ближнем Востоке.