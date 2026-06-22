Вестник Кавказа

США разблокируют $12 млрд иранских активов – ЦБ ИРИ

США разблокируют $12 млрд иранских активов – ЦБ ИРИ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
ЦБ Ирана: США разморозят $12 млрд иранских активов. Средства будут потрачены на лекарства и базовые товары.

Вашингтон разблокирует $12 млрд замороженных иранских активов в рамках первого этапа урегулирования. Тегеран направит средства на базовые потребности, сообщил глава Центробанка ИРИ Абдольнасер Хеммати. 

"В соответствии с меморандумом было условлено, что эти средства будут освобождаться постепенно в ходе переговоров - 12 миллиардов на первом этапе, остальная часть суммы на последующих"

– Абдольнасер Хеммати

По словам Хеммати, средства будут направлены на лекарства и базовые товары. В ЦБ Ирана отметили, что это высвободит бюджетные ресурсы для покрытия других нужд. 

Напомним, что стороны подписали меморандум, который станет отправной точкой для урегулирования конфликта на Ближнем Востоке.

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