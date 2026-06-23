Власти Дагестана усилили меры безопасности для туристов в сезон отпусков

Минтуризма Дагестана сообщило о реализации комплекса дополнительных мер для обеспечения безопасного отдыха туристов на водоемах и автомобильных дорогах республики.

В Дагестане в период туристического сезона будет реализован ряд дополнительных контрольных мероприятий, направленных на обеспечение безопасности гостей на водных объектах и при перевозках. Об этом сообщила пресс-служба министерства по туризму и народным художественным промыслам республики.

Заместитель руководителя Минтуризма Дагестана Магомед Габибуллаев подчеркнул, что для защиты отдыхающих необходимо эффективное взаимодействие органов власти и турбизнеса, неукоснительное соблюдение законодательства всеми участниками рынка, а также оперативная связь между ведомствами.

Начальник регионального центра Государственной инспекции по маломерным судам Ибрагим Тучалов сообщил о проверках транспорта на водоемах Дагестана и отметил необходимость совместных усилий надзорных органов для обеспечения гостям комфортного отдыха и сохранения высокого уровня доверия к республике.

Представитель УГИБДД по Дагестану Арслан Абдулаев в рамках обсуждения контроля за туристическими маршрутами подчеркнул, что активная фиксация пассажирами нарушений ПДД водителями на камеры телефонов дает инспекторам законные основания для привлечения виновных лиц к ответственности.

По итогам встречи профильные службы и руководители местных туристических компаний утвердили перечень согласованных мер для дальнейшего повышения качества взаимодействия и совместной профилактической работы до конца текущего курортного сезона в Дагестане.