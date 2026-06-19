Власти Дагестана объяснили причины перебоев в обеспечении топливом

В Минэнерго Дагестана объяснили дефицит топлива и резкий рост цен на автозаправочных станциях задержками поставок с нефтеперерабатывающих заводов и закупками у посредников.

В Дагестане удорожание топлива и задержки его поставок связаны с перебоями в работе нефтеперерабатывающих заводов. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства энергетики и тарифов.

С 19 июня для борьбы со спекуляциями и искусственным дефицитом автозаправочные станции ввели ограничения на продажу топлива. Владельцы АЗС отпускают не более 20 л бензина марок АИ-92 и АИ-95 в одни руки, а дизельного топлива до 50 л.

Стоимость бензина АИ-92 в регионе увеличилась с 64 до 95 руб за л, АИ-95 с 70 до 100 руб за л, а сжиженного углеводородного газа с 26 до 32 руб за л. На федеральном уровне рекомендовано сдерживать расценки в пределах инфляции.

Собственных производителей топлива в Дагестане нет, все 739 АЗС закупают его на бирже. Из-за задержки отгрузок с заводов предприниматели вынуждены приобретать топливо по завышенным ценам у сторонних поставщиков.

Минэнерго республики поручило муниципальным властям собрать данные о заявках АЗС на заводы и рассчитать ежесуточный расход топлива на своих территориях.