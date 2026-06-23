Магазины "Вкусвилл" закрываются в Казахстане

В Казахстане прекратит работу сеть магазинов "Вкусвилл", закрытие состоится в начале августа. При этом бренд не уйдет с рынка.

Компания "Вкусвилл" приняла решение о закрытие всех магазинов на территории Казахстана, бренд сохранит присутствие в стране, рассказали в пресс-службе российской компании.

"Для дальнейшего масштабирования проекта необходим локальный ассортимент, который не удалось обеспечить в полном объеме при сохранении технологических стандартов и требований к составу "Вкусвилла". Поэтому компания завершает розничный проект в Казахстане и переходит к новой модели присутствия - через партнерство с локальными ретейлерами и маркетплейсами"

– Вкусвилл

В компании уточнили, что четыре магазина сети завершат работу в Казахстане с 9 августа. Приобрести товары "Вкусвилл" можно будет онлайн на Ozon и Wildberries. Кроме того, в Караганде начнется доставка продукции бренда в магазин "Доковил", в будущем такое сотрудничество может быть налажено с другими торговыми сетями Казахстана, передает ТАСС.