Визит Уиткоффа и Кушнера в Москву обсуждается – Лавров

Руководитель российского внешнеполитического ведомства подтвердил готовность Москвы к визиту американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Он подчеркнул, что их очередной визит в Россию находится на стадии обсуждения.

Россия готова выслушать спецпосланника президента Соединенных Штатов Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в ходе их очередного визита в Москву. Об этом заявил 24 июня глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на "Примаковских чтениях".

"Обсуждается, как говорил и Юрий Ушаков, и Дмитрий Песков, обсуждается по их просьбе очередной визит Уиткоффа и Кушнера. Конечно, послушаем"

– Сергей Лавров

Он подчеркнул, что Москва хочет узнать позицию США после состоявшегося в Эвиане саммита "Большой семерки" (G7).

"По Украине, возвращаясь к тому, с чего мы начали, мы хотим понять, что там в Эвиане произошло"

– глава МИД РФ

Руководитель внешнеполитического ведомства отметил, что представители США пока не рассказывали, что они вынесли из этого саммита в Эвиане и какова будет их дальнейшая линия.

Напомним, месяц назад в Кремле сообщили, что представители двух стран приступили к согласованию предстоящей поездки американской делегации в Россию.