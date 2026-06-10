Срок открытия продаж билетов на поезд Баку-Тбилиси увеличат до 90 дней

Железнодорожные билеты Баку - Тбилиси можно будет купить за три месяца до отправления. Сейчас билеты поступают в продажу только за месяц до отправления.

"Азербайджанские железные дороги" будут открывать продажу билетов на поезда по маршруту Баку-Тбилиси-Баку за 90 дней, рассказал глава департамента пассажирских перевозок АЖД Азер Фараджов.

Он пояснил, что увеличить срок продажи билетов с 30 до 90 дней решено на фоне повышенного спроса.

Представитель АЖД напомнил, что с ноября 2024 года к билетам применяется динамическое ценообразование: покупая билет сильно заранее можно воспользоваться более выгодными тарифами.

"Это не только облегчает пассажирам планирование поездок, но и позволяет АЖД своевременно определять спрос и принимать соответствующие меры, например, назначать дополнительные рейсы или прицеплять дополнительные вагоны к поезду"

– Азер Фараджов

Он рассказал, что поезд Баку - Тбилиси пользуется большим спросом, в связи с чем с 11 июня состав дополнили вагонами. Причина такой популярности этого поезда в действующих правила въезда в Азербайджан: иностранцы могут попасть в страну только воздушных или железнодорожным путем. Выезд при этом может осуществляться любым видом наземного транспорта.

"Билеты на поезд Баку-Тбилиси пользуются высоким спросом и распродаются быстро после поступления в продажу. Поэтому рекомендуем пассажирам регулярно проверять наличие билетов на нужные даты"

– Азер Фараджов