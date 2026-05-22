Вестник Кавказа

Поезд Баку-Тбилиси-Баку прирастет дополнительными вагонами на лето

Чемдан на платформе
© Фото: Елизавета Перелыгина/ “Вестник Кавказа“
На фоне высокого спроса на билеты на поезда между Баку и Тбилиси, в АЖД приняли решение добавить к составу дополнительные вагоны.

Поезд, соединяющий столицы Азербайджана и Грузии, станет длиннее, чтобы удовлетворить летний спрос.

В компании "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) решили на фоне роста пассажиропотока расширить возможности перевозок и включить в состав поезда Баку-Тбилиси-Баку дополнительные вагоны.

Летом спрос на этот поезд стал выше, в связи с этим АЖД с 11 июня включит в состав дополнительные вагоны. Первый удлиненный поезд выйдет из Баку 11 июня, в обратном направлении первый рейс с добавленными вагонами состоится 12 июня.

Билеты на поезда можно приобрести онлайн на сайте АЖД, в мобильном приложении ADY Mobile, а также в железнодорожных кассах.

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