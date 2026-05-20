Возрождение поезда Баку-Тбилиси-Баку очень важно для Грузии – Квривишвили

Возобновление пассажирского железнодорожного сообщения между столицами Азербайджана и Грузии очень важно для Тбилиси, такое заявление сделала министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили.

Она особо отметила тот факт, что Грузия станет единственной страной, куда будет курсировать пассажирский поезд из Азербайджана.

Министр подчеркнула, что Азербайджан и Грузия в течение многих лет поддерживали партнерские отношения в области туризма.

"Сегодня, когда две столицы связаны только воздушным сообщением, восстановление железнодорожного транспорта сыграет важную роль в углублении контактов между людьми, торгово-экономических связей, а также в увеличении туристических потоков, начиная с летнего туристического сезона"

– Мариам Квривишвили

Напомним, что первый за долгое время поезд с пассажирами отправится из Баку в Тбилиси 26 мая. Билеты уже в продаже.