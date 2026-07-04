Вестник Кавказа

Си Цзиньпин посетит США 24 сентября – Трамп

Си Цзиньпин
© Фото: Сайт президента России
Председатель КНР посетит США в конце сентября. Визит станет ответом на поездку президента США в Китай в мае.

Лидер КНР Си Цзиньпин направится в США с официальным визитом 24 сентября, заявил президент США Дональд Трамп. 

"Председатель Си приедет сюда ближе к концу сентября, 24-го, как я полагаю"

– Дональд Трамп 

Трамп также ранее заявил, что планирует встретиться с Си в рамках саммита АТЭС в ноябре.

Напомним, что Дональд Трамп посетил КНР в середине мая. Вместе с ним в страну прибыла большая делегация представителей американской бизнес-элиты.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
865 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.