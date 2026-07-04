Си Цзиньпин посетит США 24 сентября – Трамп

Председатель КНР посетит США в конце сентября. Визит станет ответом на поездку президента США в Китай в мае.
Лидер КНР Си Цзиньпин направится в США с официальным визитом 24 сентября, заявил президент США Дональд Трамп.
"Председатель Си приедет сюда ближе к концу сентября, 24-го, как я полагаю"
– Дональд Трамп
Трамп также ранее заявил, что планирует встретиться с Си в рамках саммита АТЭС в ноябре.
Напомним, что Дональд Трамп посетил КНР в середине мая. Вместе с ним в страну прибыла большая делегация представителей американской бизнес-элиты.