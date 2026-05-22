Вместимость поездов на маршруте Баку-Тбилиси-Баку вырастет почти на 60%

С 10 июля текущего года вместимость пассажирских поездов на международном направлении между Баку и Тбилиси возрастет почти на 60%

Азербайджанские железные дороги (АЖД) увеличат количество пассажирских мест на международном маршруте Баку-Тбилиси-Баку за счет включения в составы трех дополнительных спальных вагонов. Соответствующую информацию передают представители компании.

​Благодаря нововведению число мест в каждом рейсе вырастет со 178 до 282, а пассажирам станут доступны бюджетные тарифы. Билеты на дополнительные вагоны класса standard+ поступили в продажу с сегодняшнего дня.

​Ценовая политика для новых мест стала доступнее. Стоимость проезда по классу standard+ начинается от 40.30 маната ($23.70) в зависимости от расстояния.

Минимальная цена билета в одном направлении из Баку в Тбилиси составляет 65.20 маната, из Евлаха — 53.30 маната, из Гянджи — 49.30 маната, а из Агстафы — 45.30 маната. Поездка от Бёюк-Кясика до Тбилиси и станции Гардабани обойдется пассажирам в 43.40 и 40.30 маната соответственно.

Напомним, прямое железнодорожное сообщение по маршруту Баку-Тбилиси было официально восстановлено 26 мая 2026 года после шестилетнего перерыва.