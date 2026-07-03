Газификация Казахстана к 2035 году может достичь 80%

Планы по газификации Казахстана озвучил на заседании правительства страны министр энергетики Ерлан Аккенженов.
В Казахстане имеется план по газификации до 2035 года, прежде всего напомнил он.
"По состоянию на 1 января 2026 года уровень газификации страны достиг 64,2%, доступ к природному газу имеют 13,1 млн человек. В 2026 году продолжается развитие газотранспортной системы. Всего предусмотрена реализация 40 проектов"
– Ерлан Аккенженов
В планах строительство магистрального газопровода "Ишим - Астана", который позволит обеспечить газом север республики. К 2035 году газификация Казахстана может составить 80%, поделился глава Минэнерго.
"При условии своевременного финансирования проектов газификации, реализуемых МИО, а также успешной реализации проекта магистрального газопровода "Ишим - Астана", уровень газификации страны планируется увеличить с 64,2% до 80% к 2035 году"
– Ерлан Аккенженов
Также министр рассказал о росте транзита газа через территорию Казахстана – в прошлого году он составил 70,4 млрд куб м, в этом достигнет, как ожидается, 73,3 млрд куб м.