В Анкаре встретились делегации Турции и США

Встреча лидеров Турции и США в расширенном составе состоялась в Анкаре. Переговоры прошли в закрытом формате.
В Анкаре прошла встреча лидеров Турции и США Реджепа Тайипа Эрдогана и Дональда Трампа, которые возглавили правительственные делегации двух стран.
В состав турецкой делегации ключевые фигуры кабмина страны. В частности, присутствовали глава МИД Турции Хакан Фидан, глава Минфина Мехмет Шимшек, глава оборонного ведомства Яшар Гюлер. Также на встрече был глава турецкой разведки Ибрагим Калын.
Сообщается, что консультации состоялись в закрытом режиме. Ранее состоялась встреча президентов Турции и США Реджепа Тайипа Эрдогана и Дональда Трампа.