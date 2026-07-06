Вестник Кавказа

В Анкаре встретились делегации Турции и США

В Анкаре встретились делегации Турции и США
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Встреча лидеров Турции и США в расширенном составе состоялась в Анкаре. Переговоры прошли в закрытом формате.

В Анкаре прошла встреча лидеров Турции и США Реджепа Тайипа Эрдогана и Дональда Трампа, которые возглавили правительственные делегации двух стран.

В состав турецкой делегации ключевые фигуры кабмина страны. В частности, присутствовали глава МИД Турции Хакан Фидан, глава Минфина Мехмет Шимшек, глава оборонного ведомства Яшар Гюлер. Также на встрече был глава турецкой разведки Ибрагим Калын. 

Сообщается, что консультации состоялись в закрытом режиме. Ранее состоялась встреча президентов Турции и США Реджепа Тайипа Эрдогана и Дональда Трампа.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
970 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.