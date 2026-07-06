Вестник Кавказа

Отели Турции стали выгоднее российским туристам – АТОР

Отели Турции стали выгоднее российским туристам – АТОР
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Гостиницы в Турции этим летом стали выгоднее россиянам: цены снизились на 20%. Это связано с оттоком европейских туристов.

Отельеры в Турции значительно снизили цены на размещение этим летом. Скидки могут доходить до 20%, рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), гендиректор "Русского Экспресса" Тарас Кобищанов. 

По словам Кобищанова, выгодные предложения возникают на регулярной основе. В этом году на цену сильно повлияли события на Ближнем Востоке, из-за чего от турецких курортов отказались многие европейские путешественники, которые обычно планируют поездки заранее. 

Однако расчеты на более выгодные предложения (скидки более 20%) могут не оправдаться – отельеры работают в условиях сложной экономической ситуации, связанной с ослаблением лиры и ростом инфляции, отметил эксперт.

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