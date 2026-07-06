В Грузии разрешили протестовать до конца июля

Полиция Грузии выдала разрешение на проведение акций протеста до конца месяца. Оппозиционеры будут собираться у здания парламента страны.

Правоохранительное ведомство Грузии выдало разрешение на проведение акций протеста для оппозиции до конца месяца. При этом протестные мероприятия разрешены с ограничением: активисты не должны мешать проходу пешеходов и проезду транспорта.

Оппозиционеры также не должны препятствовать работе государственных учреждений и предприятий. Кроме того, активисты должны уважать нормы социальной безопасности.

Акции протесты будут проходить ежедневно с 19:00 до 00:00. Выражать свою позиции активистам разрешили на ступенях здания парламента в Тбилиси.

Напомним, что акции протеста в Тбилиси проходят с конца 2024 года, когда власти приняли решение приостановить процесс евроинтеграции.