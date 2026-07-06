РФ приветствует переговоры по Ормузскому проливу

Глава российского внешнеполитического ведомства заявил о том, что Москва высоко оценивает переговоры по Ормузскому проливу и надеется, что они позволят вернуть свободу прохода через его территорию.

Россия приветствует развитие диалога по Ормузскому проливу, такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Об этом он сообщил по итогам консультаций с председателем комиссии Афросоюза Махамудом Али Юсуфом.

Дипломат подчеркнул, что российская сторона надеется на возобновление свободы судоходства через воды пролива.

"По Ормузу переговорный процесс, который сейчас развернулся, мы приветствуем. Надеемся, что этот переговорный процесс позволит вернуть ситуацию со свободой прохода через Ормузский пролив к тому состоянию, в котором она была до того, как США и Израиль развязали агрессию против Исламской Республики Иран"

– Сергей Лавров

Лавров сообщил, что обменялся с Али Юсуфом мнениями относительно ситуации в Ормузском проливе и регионе Персидского залива в целом.

Отдельно стороны коснулись темы Палестины, "где накапливаются тревожные тенденции к тому, чтобы похоронить концепцию двух государств, не позволить создать палестинское государство и тем самым грубейшим образом нарушить решение ООН", рассказал глава российского внешнеполитического ведомства.

Что означают для РФ переговоры по Ормузу?

Заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, профессор Высшей школы экономики Андрей Бакланов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" обратил внимание, что исход диалога по правилам судоходства в Ормузском проливе может напрямую затронуть российские интересы.

"Наши политики и дипломаты подходят к переговорам Ирана со странами региона по правилам судоходства в Ормузском проливе пока что очень осторожно – между тем речь идет об очень серьезном процессе, способном повлиять на мировые правила судоходства, заложенные в Конвенции о морском праве 1982 года. Надо сказать, что советская дипломатия в свое время сделала много ошибок по этой теме как на уровне специалистов, так и на уровне политического руководства, упустив ряд потенциальных преимуществ – и сейчас появляется возможность эти упущения исправить", - прежде всего сказал он.

"Поэтому нам надо очень внимательно отнестись к тому, что происходит в Ормузском проливе. Судя по всему, Иран продвигает ревизию положений Конвенции о морском праве с добавлением новых принципов взаимодействия кораблей и прибрежных государств к общепринятым. Россия может это использовать, чтобы переопределить в будущем порядок прохода по тем водным путям, которые находятся в ее юрисдикции или в непосредственной территориальной близости, включая маршруты по Северному Ледовитому океану. В связи с этим желательно по возможности весомо участвовать в переговорном процессе по Ормузскому проливу, чтобы нейтрализовать те изъяны и проколы, которые были у советской дипломатии на этом направлении", - подчеркнул дипломат.

"Пока что Россия не выработала подход по непосредственным предложениям Ирана. Нужно еще изучить, что будет означать иранская концепция взимания платы за обслуживание судоходства в Ормузском проливе. В том числе неясно, станет ли такая практика исключительной для Ормузского пролива или же она будет распространена на другие проливы. Поэтому для Москвы преждевременно сообщать свою точку зрения. Для начала надо понять, что там происходит. Пока мы видим, что между США и Ираном установлен закрытый канал связи, и по серьезным вопросам они технической информации другим странам не дают. Так что нам стоит с удвоенной энергией сейчас думать по этому направлению и готовить свою позицию", - заключил Андрей Бакланов.