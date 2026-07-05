Вестник Кавказа

Трамп прилетел на саммит НАТО

Дональд Трамп
© Фото: Сайт Белого дома
Турецкое телевидение сообщило о том, что самолет американского лидера Дональда Трампа приземлился в Анкаре, где сегодня начнется саммит Североатлантического Альянса.

Самолет президента США Дональда Трампа приземлился в турецкой столице – Анкаре, сообщает телеканал TRT Haber.

В аэропорту Трампа встретили первые официальные лица Турции.

"В эти минуты самолет президента США приземлился в Анкаре"

– TRT Haber

Ожидается, что сначала американский лидер проведет переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Согласно данным телеканала, встреча президентов начнется в 15:00 мск в резиденции президента Турции.

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