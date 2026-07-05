Трамп прилетел на саммит НАТО

Турецкое телевидение сообщило о том, что самолет американского лидера Дональда Трампа приземлился в Анкаре, где сегодня начнется саммит Североатлантического Альянса.
Самолет президента США Дональда Трампа приземлился в турецкой столице – Анкаре, сообщает телеканал TRT Haber.
В аэропорту Трампа встретили первые официальные лица Турции.
"В эти минуты самолет президента США приземлился в Анкаре"
– TRT Haber
Ожидается, что сначала американский лидер проведет переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Согласно данным телеканала, встреча президентов начнется в 15:00 мск в резиденции президента Турции.