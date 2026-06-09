Зоопарк Царукяна: у армянского оппозиционера изъяли тигра и трех львов

Дикие животные были конфискованы у Гагика Царукяна в рамках обыска. Львы и тигр перевезены в зоопарк Еревана. Ведется расследование.

В рамках обыска в особняке лидера оппозиционной партии "Процветающая Армения", бизнесмена Гагика Царукяна, следственный комитет Армении конфисковал диких животных из частного зоопарка предпринимателя.

"В рамках предварительного расследования уголовного дела, возбужденного по делу о незаконной охоте на диких животных и птиц, из дома Гагика Царукяна конфискованы 190 чучел различных животных и птиц. Конфискованы также три льва и один тигр, которые отправлены в Ереванский зоопарк"

– СК РА

Сообщается, что ущерб, нанесенный окружающей среде в результате незаконной охоты оценивается в 30 млн драмов (около $82 тыс). Из частного зоопарка также вывезут и остальных обитателей.

Накануне Гагик Царукян был задержан, сегодня суд в Ереване выберет меру пресечения в отношении лидера "Процветающей Армении".

Ранее Генеральная прокуратура Армении возбудила уголовное дело против Царукяна, его запрещен выезд из страны.