Зоопарк Царукяна: у армянского оппозиционера изъяли тигра и трех львов

В рамках обыска в особняке лидера оппозиционной партии "Процветающая Армения", бизнесмена Гагика Царукяна, следственный комитет Армении конфисковал диких животных из частного зоопарка предпринимателя.
"В рамках предварительного расследования уголовного дела, возбужденного по делу о незаконной охоте на диких животных и птиц, из дома Гагика Царукяна конфискованы 190 чучел различных животных и птиц. Конфискованы также три льва и один тигр, которые отправлены в Ереванский зоопарк"
– СК РА
Сообщается, что ущерб, нанесенный окружающей среде в результате незаконной охоты оценивается в 30 млн драмов (около $82 тыс). Из частного зоопарка также вывезут и остальных обитателей.
Накануне Гагик Царукян был задержан, сегодня суд в Ереване выберет меру пресечения в отношении лидера "Процветающей Армении".
Ранее Генеральная прокуратура Армении возбудила уголовное дело против Царукяна, его запрещен выезд из страны.