Политический армрестлинг Гагика Царукяна: что будет, если его «Процветающая Армения» пройдет в парламент?

Результаты парламентских выборов, прошедших в Армении в минувшее воскресенье, могут измениться. Попадет или не попадет партия «Процветающая Армения» в Национальное собрание, почему это имеет решающее значение для армянский политики, расскажем в этом материале.

Что случилось с «Процветающей Арменией»?

В Армении сложная система распределения депутатских мандатов – в республике действует пропорциональная избирательная система и принцип стабильного парламентского большинства, при этом голоса, отданные за партии и блоки, не сумевшие пройти в Нацсобрание, перераспределяются между теми, кто преодолел проходной барьер.

Изначально предполагалось, что по итогам голосования в парламент пройдут четыре политические силы, но потом выяснилось, что партия «Процветающая Армения» Гагика Царукяна не сумела преодолеть четырехпроцентный барьер – ей не хватило всего 60 голосов избирателей.

Таким образом "Гражданский договор" премьера Никола Пашиняна получил 63 мандатов, "Сильная Армения" бизнесмена Самвела Карапетяна – 29 мандатов, а националистический блок "Армения" Роберта Кочаряна – 13 мандатов.

Однако в «Процветающей Армении» неожиданно заявили о несогласии с результатами и решили подать апелляцию в Центризбирком. В партии утверждают, что преодолели проходной барьер, но власти якобы предложили им сделку – партия Царукяна становится карманной оппозицией премьера Пашиняна, поддерживая при необходимости его инициативы; а после того, как Гагик Царукян не пошел на эту сделку, и было объявлено, что партия не преодолела четырехпроцентный порог.

Если Царукян сумеет это доказать, то у "Гражданского договора" будет 60 мандатов, у "Сильной Армении" – 28, у "Армении" – 12, а у самой «Процветающей Армении» – 5. Это кардинально изменит ситуацию.

Что будет, если «Процветающая Армения» пройдет в парламент?

Попадание "Процветающей Армении" в парламент имеет решающее значение для правящей партии, поскольку в таком случае она будет иметь лишь простое большинство и принимать важные законы не сможет.

Лишившись конституционного большинства, "Гражданский договор" не сумеет вынести на референдум проект новой Конституции, поскольку для этого нужна поддержка 2/3 депутатов. Народу Армении это не сулит ничего хорошего, ведь при действующей Конституции не может быть подписан мирный договор Еревана с Баку, поставившим условием исключение из преамбулы Основного закона Армении ссылок на Декларацию независимости, которая, как известно, содержит территориальные претензии к Азербайджану.

«Гражданский договор» исходит из того, что новая Конституция обеспечит Армении стабильность и устойчивость на долгосрочной основе. Перед выборами Никол Пашинян утверждал, что если референдум по Конституции провалится, то после разъяснительной работы народ призовут на новое голосование.

В случае же прохождения «Процветающей Армении» в парламент Пашиняну будет крайне сложно придерживаться курса на нормализацию отношений с Азербайджаном и Турцией.

Кто такой Гагик Царукян?

В ноябре Гагику Царукяну исполнится 70 лет.

Он родился в Армении, окончил институт физкультуры, побеждал на чемпионатах мира и Европы по армрестлингу. Председатель Олимпийского комитета Армении.

После развала СССР развернул фермерскую и предпринимательскую деятельность: создал животноводческий комплекс и предприятие по производству молочных продуктов, потом основал многопрофильный концерн, в который вошли пивной завод “Котайк”, завод измерительных приборов, фармацевтическая фирма, мебельные магазины “МЕК”, “Авиапитание” аэропорта “Звартноц”, бензо-газозаправки, предприятия по промышленной обработке камня, комбинат “Арарат” по производству алкоголя и цементный завод.

В 2000-х работал в парламентской комиссии по обороне, нацбезопасности и внутренним делам, потом в комиссии по защите прав человека и общественным вопросам.

Весной 2015 года подал в отставку с поста партии и главы парламентской фракции «Процветающая Армения» и ушел из политики, но через год вернулся и на парламентских выборах 2017 возглавил блок «Царукян», в состав которого входила «Процветающая Армения».

В отношении бизнес-активов и компаний, связанных с Царукяном, Генпрокуратура расследовала несколько уголовных дел и исков о конфискации имущества.

"Процветающая Армения" подала в суд на Общественное телевидение Армении с требованием опровержения сюжета, в котором было сказано, что партия была создана под влиянием Роберта Кочаряна, бывшего в 2000 году президентом Армении.

Сегодня Генпрокуратура Армении возбудила уголовное дело против Царукяна, обвинив его в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.