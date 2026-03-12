Новая конституция Армении: зачем нужна, когда примут, какие изменения планируется внести?

Никол Пашинян заявил, что после переизбрания на июньских парламентских выборах он инициирует принятие новой конституции страны. Расскажем, зачем Армении нужная новая Конституция, какие значимые изменения будут внесены и для кого они будут актуальны в первую очередь.

Зачем Армении новая конституция?

Это одно из обязательных условий для восстановления отношений Армении си Азербайджаном и Турцией. В тексте нынешнего Основного закона есть положения, угрожающие территориальной целостности соседних государств. Кроме того, проект новой конституции отвечает действующей в стране политической концепции «Реальная Армения», согласно которой республика реализует весь имеющийся у нее потенциал строго в рамках международно признанных границ.

Какие изменения планируется внести?

Преамбула

Самое важное изменение ожидает преамбулу. В действующей редакции документа есть ссылка на Декларацию о независимости Армении 1990 года, в том числе на постановлении Верховного совета Армянской ССР и «Национального совета Нагорного Карабаха» «О воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха». Кроме того, упоминаются трагические события в Османской империи в 1915 году в политическом контексте.

В проекте новой конституции предполагается заменить текущую преамбулу нейтральным содержанием, исключив ссылку на Декларацию о независимости. Текст преамбулы не может содержать положений, прямо или косвенно инициирующих ревизионизм и реваншизм в отношении соседей, а также консолидацию ресурсов в угоду территориальному экспансионизму. Политика, присущая атмосфере периода распада СССР, должна уйти в прошлое.

Отказ от упрощенного получения гражданства

В действующей конституции присутствует статья 47, согласно которой армяне по национальности имеют право на приобретение гражданства в упрощенном порядке. В проекте новой Конституции планируется исключить пункты 2, 3 и 4 этой статьи, тем самым лишая представителей армянской диаспоры, живущих за пределами республики, возможности получать гражданство в упрощенном порядке.

Отказ от парламентского контроля

В действующей конституции есть статья 113, которая дает право депутатам Национального собрания направлять письменные запросы в адрес членов правительства, включая премьер-министра. Теперь ожидается исключение этой статьи, что ослабит парламентский контроль над действиями исполнительной власти Армении.

Отказ от всенародного участия в проведении внешней политики

В действующей редакции Основного закона, согласно статье 205, участие республики и ее последующее членство в международных организациях может определяться путем всенародного референдума. В проекте новой конституции ожидается изменение статьи, определяющее условность проведения подобных референдумов.

Изменения в судебной системе и прокуратуре

Главы 7 и 8, определяющие положения судебной системы и работы прокуратору будут изменены. В судебной системе появится институт присяжных заседателей, сама она будет иметь две ступени обжалования решений, а также предусматривать письменное рассмотрение дел. Сейчас рассмотрение дел в суде осуществляется устно, если кодексом не предусмотрен иной порядок. Также будут предусмотрены механизмы обжалования решений Высшего судебного совета. В системе прокуратуры предлагается перейти от пирамидальной структуры к коллегиальной модели управления с созданием Верховного прокурорского совета.

Изменения в избирательном праве и работе парламента

Работа парламентских комиссий в конституции регулируется статьями 106-108. Теперь планируется расширить полномочия парламентских комиссий, в частности, предоставить им право давать консультационное заключение при назначении должностных лиц в исполнительные органы. Также обсуждается создание парламентской комиссии по этике. Кроме того, в статье 89 планируется закрепить положение о проведении повторных выборов, если победившая на выборах партия не сможет сформировать политическое большинство самостоятельно или в коалиции.

Изменение системы социального обеспечения и здравоохранения

В новой редакции Основного закона объединены вторая и третья главы, в которых более конкретно зафиксированы обязательства государства по социальным гарантиям, включая здравоохранение. Правам на социальное обеспечение и здравоохранение планируется придать статус основных прав.

Изменения в семейных отношениях

В проекте новой конституции исключен пункт 3 статьи 36. Отныне совершеннолетние трудоспособные лица не будут обязаны заботиться о своих нетрудоспособных и нуждающихся родителях. Также претерпит изменения статья 35 (Свобода вступления в брак). Из нее исключен пункт 2, который закрепляет равные права женщины и мужчины при вступлении в брак и при его расторжении. В чью пользу конкретно это нововведение пока непонятно.

Герб и гимн

С высокой долей вероятности изменения коснутся официальной государственной символики. Поскольку премьер Пашинян продвигает концепцию «Реальной Армении», главное ее положение подразумевает полный отказ от концепта «Историческая Армении» со всеми соответствующими нарративами и символами.

Когда примут новую конституцию Армении?

Принятие новой конституции планирует до конца 2026 года при условии переизбрания действующего премьера Никола Пашиняна. Процедуре будет предшествовать проведение всенародного референдума. Крайний срок принятия документа – первое полугодие 2027 года.