Вестник Кавказа

Возвращение в Карабах: 41 семья переселяется в Ходжавенд

Возвращение в Карабах: 41 семья переселяется в Ходжавенд
© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня в город Ходжавенд в Азербайджане вернется 41 семья бывших вынужденных переселенцев. Родной город эти семьи покинули многие годы назад на фоне армянской оккупации.

В город Ходжавенд 7 июля вернется 41 азербайджанская семья.

Возвращение бывших вынужденных переселенцев производится в рамках программы "Большой возвращение" в соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева, уточнили в Госкомитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев АР.

Сегодня в Ходжавенд переезжает 41 семья – в общей сложности 163 человек

До этого эти семьи проживали во временном жилье в различных регионах Азербайджана.

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