Казахстан планирует продлить запрет на экспорт нефтепродуктов до мая 2027 года

Власти Казахстана планируют продлить запрет на экспорт некоторых видов нефтепродуктов за пределы республики до 22 мая 2027 года ради стабильности внутреннего рынка топлива.

В Казахстане планируют продлить запрет на вывоз отдельных видов нефтепродуктов до 22 мая 2027 года. Об этом говорится в проекте приказа министерства энергетики республики.

Согласно документу, с 22 ноября 2026 года по 22 мая 2027 года предлагается сохранить ограничение на вывоз бензина и дизельного топлива автомобильным и железнодорожным транспортом.

Дополнительно с 1 января по 30 июня 2027 года планируется запретить экспорт легких дистиллятов, авиакеросина, газойлей, толуола, ксилола и нефтяного битума за пределы таможенной территории ЕАЭС.

Вице-министр энергетики Кайырхан Туткышбаев на брифинге в Кабмине сообщил, что в стране сохраняется ограничение на частоту въезда автомобилей через приграничные пункты пропуска.

"На сегодняшний день существует приказ, который запрещает заезд более одного раза на территорию нашей страны. Это касается всех наших приграничных зон" - Кайырхан Туткышбаев

Представитель ведомства также отметил, что ситуация на российских нефтеперерабатывающих заводах не влияет на обеспечение внутреннего рынка Казахстана топливом, так как сформированы нужные запасы.