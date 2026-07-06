Трамп анонсировал снятие санкций с Турции

Американский президент Дональд Трамп заявил о намерении снять санкции с Турции, поскольку "против друзей ограничения не нужны".

Президенты США и Турции – Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган – рассказали о том, что обсудят в рамках встречи в преддверии саммита НАТО в Анкаре, сообщают СМИ.

Дональд Трамп заявил о том, что собирается снять санкции с Турции, поскольку Анкара показала себя как очень надежный партнер Вашингтона.

"Я могу сказать вам, что мы снимем санкции (с Турции- ред.)... мы не хотим вводить санкции против друзей"

– Дональд Трамп

Он заявил, что планирует предметно рассмотреть вопрос о продаже Турции истребителей F-35.

Также, по словам американского лидера, его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган является сильным политиком, именно из-за него он приехал на саммит НАТО.

Трамп выразил разочарование по отношению к Североатлантическому альянсу и сообщил, что не поехал бы на мероприятие, если бы оно проходило не в Турции.

"Я был очень разочарован в НАТО, и, честно говоря, если бы он (саммит - ред.) проходил не в Турции, где мой друг (президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - ред.) является очень сильным лидером, очень сильным человеком, вполне возможно, что я бы его не посетил"

— Дональд Трамп

Президент США подчеркнул, что турецкие партнеры были намного лояльнее других союзников Вашингтона, особенно, среди страны-участниц НАТО.

Реджеп Тайип Эрдоган, в свою очередь, назвал визит Трампа осенью важным для Турции и имеющим принципиальное значение.

"Быть сегодня в Анкаре вместе с моим дорогим другом Трампом придало нам дополнительные силы. Хочу особо подчеркнуть, насколько важен этот визит"

– Реджеп Тайип Эрдоган

Турецкий лидер отметил, что намерен обсудить с американским коллегой конфликт вокруг Украины и роль Анкары в процессе его урегулирования.

Обе стороны выразили надежду, что при совместном посредничестве "смогут положить конец конфликту вокруг Украины очень скоро".

Кроме того, Эрдоган отметил, что Анкара делает все возможное для нормализации отношений между Вашингтоном и Тегераном.

"Мы стремимся к тому, чтобы вывести отношения между Ираном и США на конструктивный уровень. Мы делаем все возможное, чтобы внести вклад в дело мира во всем мире"

– Реджеп Тайип Эрдоган