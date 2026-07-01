Вестник Кавказа

AZAL запускает прямые рейсы из Баку в Карс

AZAL запускает прямые рейсы из Баку в Карс
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Компания AZAL с 30 июля текущего года расширяет международную маршрутную сеть и открывает регулярное прямое пассажирское сообщение между Баку и турецким городом Карсом.

Азербайджанская авиакомпания AZAL с 30 июля начинает выполнять регулярные пассажирские рейсы из Баку в турецкий город Карс. Соответствующую информацию передает пресс-служба перевозчика.

Полеты по направлению Баку-Карс-Баку будут осуществляться дважды в неделю по четвергам и воскресеньям, билеты уже поступили в продажу.

В пресс-службе отметили, что запуск маршрута будет способствовать дальнейшему развитию деловых, туристических и культурных связей между Азербайджаном и Турцией.

Ранее маршрутная сеть авиакомпании в Турции насчитывала восемь городов. После включения Карса турецкое направление стало самым широко представленным в полетной программе перевозчика, куда также входят рейсы в Стамбул, Анкару, Анталью, Бодрум, Даламан, Измир, Трабзон и Адану.

Отметим, Карс является важным историческим и туристическим центром Турции. Главные достопримечательности региона включают древний город Ани со статусом объекта ЮНЕСКО, исторический замок Карс и горнолыжный курорт Сарыкамыш. Регион также славится местной кухней и живописной природой.

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